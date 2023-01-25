Я свободен: дрон запечатлел, как лось сбрасывает рога

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Канадский видеограф-любитель стал свидетелем редкого явления. Парню удалось с помощью дрона заснять лося, сбрасывающего рога в лесу.
Идеальный момент сбрасывания рогов
Обычно процесс сбрасывания рогов может растянуться на некоторое время. Самец может сбросить один рог и ходить с другим нескольких дней или даже недель.
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