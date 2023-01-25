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Я свободен: дрон запечатлел, как лось сбрасывает рога

Я свободен: дрон запечатлел, как лось сбрасывает рога

Автор:
25 января 2023 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Канада   в мире   видео   дрон   животные   лось   рога   
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Канадский видеограф-любитель стал свидетелем редкого явления. Парню удалось с помощью дрона заснять лося, сбрасывающего рога в лесу.

Идеальный момент сбрасывания рогов

Обычно процесс сбрасывания рогов может растянуться на некоторое время. Самец может сбросить один рог и ходить с другим нескольких дней или даже недель.

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Метки: Канада   в мире   видео   дрон   животные   лось   рога   
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1  комментарий
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Babangdida 2 часа назад
Красава! Никаких тебе судов, адвокатов, разводов и делёжки имущества. Мотнул головой и уже не рогатый, а только сохатый.
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