85-летняя фитнес-бабуля из Кемерово: спортсменка не может прожить несколько дней, не тягая железо

Пенсионерка утверждает, что жить не может без спорта: без физических нагрузок её «скрючит — и всё».

Тренер качалки гордится своей самой взрослой подопечной. Галина Ивановна, не смотря на свой возраст, может дать фору некоторым профессиональным атлетам.