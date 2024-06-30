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85-летняя фитнес-бабуля из Кемерово: спортсменка не может прожить несколько дней, не тягая железо

85-летняя фитнес-бабуля из Кемерово: спортсменка не может прожить несколько дней, не тягая железо

Автор:
30 июня 2024 10:26
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Кемерово   Спорт   бабуля   возраст   спортсменка   
957
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Галина начала качаться ещё 15 лет назад, тогда ей было 70 лет. В местную качалку её привёл сын, с тех пор она не пропустила ни одной тренировки: от штанги, гантелей и до шпагатов.


Пенсионерка утверждает, что жить не может без спорта: без физических нагрузок её «скрючит — и всё».

Тренер качалки гордится своей самой взрослой подопечной. Галина Ивановна, не смотря на свой возраст, может дать фору некоторым профессиональным атлетам.


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Метки: Видео   Кемерово   Спорт   бабуля   возраст   спортсменка   
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4  комментария
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244
r3mba4 43 минуты назад
Нахуа? Дачи что ли нет?)))
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2k
Сергей 6 минут назад
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7k
Babangdida Час назад
Хорошая профилактика остеопороза!
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Musteline
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  • 1605 постов (1565 в горячем)

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