85-летняя фитнес-бабуля из Кемерово: спортсменка не может прожить несколько дней, не тягая железо

957
1
1
Галина начала качаться ещё 15 лет назад, тогда ей было 70 лет. В местную качалку её привёл сын, с тех пор она не пропустила ни одной тренировки: от штанги, гантелей и до шпагатов.
Пенсионерка утверждает, что жить не может без спорта: без физических нагрузок её «скрючит — и всё».
Тренер качалки гордится своей самой взрослой подопечной. Галина Ивановна, не смотря на свой возраст, может дать фору некоторым профессиональным атлетам.
Источник:
Ссылки по теме:
- Воля к победе: бегунья смогла победить после досадного падения
- 17-летняя баскетболистка с ростом 220 сантиметров
- Чемпионка по синхронному плаванию повторила мемный танец Уэнсдей Аддамс
- Будущая олимпийская чемпионка
- Воля к победе: напряженный розыгрыш в волейбольном матче
Новости партнёров
реклама