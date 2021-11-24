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Ожидание и реальность: юмористический ролик с подборкой забавных багов из игры Battlefield 2042

Ожидание и реальность: юмористический ролик с подборкой забавных багов из игры Battlefield 2042 (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 12:27
Сообщество : Игромир
Метки: Battlefield 2042   Юмор   баги   видео   геймер   глюки   игра   ожидание и реальность   
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Игровая индустрия здорово дискредитировала себя в последние годы. Крупные и дорогие проекты всё чаще выходят с многочисленными багами и недоработками, что очень злит и разочаровывает игроков. На днях в сети появился юмористический ролик с подборкой багов из вышедшего в ноябре шутера компаний DICE и EA Battlefield 2042. В нём автор сравнил эпизоды из рекламных трейлеров игры и кадры реального игрового процесса.

Cyberpunk 2077 пост сдал, Battlefield 2042 пост принял

Название ролика Battlefield 2077 является отсылкой к игре Cyberpunk 2077. Проект польских разработчиков из CD Projekt Red также испытывал огромное количество технических проблем на релизе.

В Steam Battlefield 2042 вошла в топ-10 худших игр за всю историю по отзывам пользователей. Игроки шутят, что разработчик не обманул, когда пообещал «абсолютно уникальный опыт Battlefield».

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Метки: Battlefield 2042   Юмор   баги   видео   геймер   глюки   игра   ожидание и реальность   
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7  комментариев
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1k
Дмитрий 57 минут назад
Может с такими роликами народ начнет понимать, что не стоить делать предзаказы игр за почти 5 кусков... Глядишь и разработчики поумнеют и не будут выпускать сырой продукт.
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772
Денис Полчаса назад
Я уже десять лет, юзаю БФ3 на плойке и мне больше ни одна часть из серии не зашла. Жаль серверов почти не осталось(
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4k
Виктор Штурмаревич 40 минут назад
ИИ приди,порядок наведи.
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4k
Димка Смола/67 41 минуту назад
На самом деле это мошеничество!!! Они берет деньги и обманывают!!!
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3k
RomaXz 41 минуту назад
Вообще, этот год довольно печальный.
Батла обосралась, колда обосралась ( как всегда, но все таки), Фар край обосрался, про ГТА и говорить не надо. Форза, по отзывам, тоже немного повоняла.
Играть почти не во что
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