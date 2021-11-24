Ожидание и реальность: юмористический ролик с подборкой забавных багов из игры Battlefield 2042

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Игровая индустрия здорово дискредитировала себя в последние годы. Крупные и дорогие проекты всё чаще выходят с многочисленными багами и недоработками, что очень злит и разочаровывает игроков. На днях в сети появился юмористический ролик с подборкой багов из вышедшего в ноябре шутера компаний DICE и EA Battlefield 2042. В нём автор сравнил эпизоды из рекламных трейлеров игры и кадры реального игрового процесса.
Cyberpunk 2077 пост сдал, Battlefield 2042 пост принял
Название ролика Battlefield 2077 является отсылкой к игре Cyberpunk 2077. Проект польских разработчиков из CD Projekt Red также испытывал огромное количество технических проблем на релизе.
В Steam Battlefield 2042 вошла в топ-10 худших игр за всю историю по отзывам пользователей. Игроки шутят, что разработчик не обманул, когда пообещал «абсолютно уникальный опыт Battlefield».
В Steam Battlefield 2042 вошла в топ-10 худших игр за всю историю по отзывам пользователей. Игроки шутят, что разработчик не обманул, когда пообещал «абсолютно уникальный опыт Battlefield».
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Батла обосралась, колда обосралась ( как всегда, но все таки), Фар край обосрался, про ГТА и говорить не надо. Форза, по отзывам, тоже немного повоняла.
Играть почти не во что