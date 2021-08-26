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В новой Call of Duty геймерам дадут возможность поиграть за советскую снайпершу. Иностранцы в восторге от увиденного

В новой Call of Duty геймерам дадут возможность поиграть за советскую снайпершу. Иностранцы в восторге от увиденного (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 09:26
Сообщество : Игромир
Метки: call of duty   Снайпер   видео   геймер   игра   сталинград   
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Во время игровой выставки Gamescom 2021 студия Sledgehammer Games показала отрывок миссии из игры Call of Duty: Vanguard. Продемонстрированный фрагмент посвящен русской снайперше Полине, которая пробирается через занятый немецкими войсками район Сталинграда и попадает в зону бомбардировки.
Иностранцы остались довольны графикой, зрелищностью и звуковыми эффектами. Также геймеры не упустили возможности пошутить над любезно оставленными разработчиками белыми кирпичами на домах.

Некоторые русскоязычные пользователи сети кинули камень в огород игроделов за нелепо вставленные русские слова в озвучку советских солдат и побег главной героини по крыше во время бомбардировки.

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Метки: call of duty   Снайпер   видео   геймер   игра   сталинград   
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