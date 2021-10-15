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Игроков позабавила странная отдача при стрельбе в новом Battlefield

Игроков позабавила странная отдача при стрельбе в новом Battlefield (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2021 13:41
Сообщество : Игромир
Метки: Battlefield 2042   battlefield   Юмор   баг   видео   геймер   прикол   
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Современные компьютерные игры стараются поразить пользователей своей масштабностью, а порой и реалистичностью. В начале октября разработчик компьютерных игр DICE провел открытое бета-тестирование своего нового шутера Battlefield 2042. Среди большого количества найденных игроками ошибок многим очень запомнился баг с отдачей оружия.
Подобный акробатический этюд получался, если игрок стрелял зажимом с бесконечными патронами. Интересно, как персонаж в это время выглядел со стороны?

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Метки: Battlefield 2042   battlefield   Юмор   баг   видео   геймер   прикол   
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7k
Тёплый Ламповый 38 минут назад
В игре не рассчитано на магазин с бесконечными патронами, нефиг читерить
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4k
au3 45 минут назад
Да лаадно .... Никого из разрабов не взволновал запуск автобусов в космос от столкновения с турником в ГТА.
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