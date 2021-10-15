Игроков позабавила странная отдача при стрельбе в новом Battlefield

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Современные компьютерные игры стараются поразить пользователей своей масштабностью, а порой и реалистичностью. В начале октября разработчик компьютерных игр DICE провел открытое бета-тестирование своего нового шутера Battlefield 2042. Среди большого количества найденных игроками ошибок многим очень запомнился баг с отдачей оружия.
Подобный акробатический этюд получался, если игрок стрелял зажимом с бесконечными патронами. Интересно, как персонаж в это время выглядел со стороны?
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Метки: Battlefield 2042 battlefield Юмор баг видео геймер прикол
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