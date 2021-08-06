Как некоторые девушки выглядят в Instagram и реальности

697
1
1
Красивые фотографии в Instagram зачастую слабо связаны с реальностью. Взгляните на эту девушку, которая в реальной жизни выглядит несколько иначе, нежели в популярной социальной сети.
Ожидание и реальность. Не верь глазам своим!
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда прокачал свою лодку по полной
- Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка
- Официальное заявление музыканта и шоумена Александра Пушного
- Ожидание и реальность: разоружение преступника по видеоурокам из интернета
- Подошел к работе с юмором
8
Понравилось8
Новости партнёров
СКОЛЬКО МОЖНО?
А это вообще какой-то НЕДОпост.