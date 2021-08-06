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Как некоторые девушки выглядят в Instagram и реальности

Как некоторые девушки выглядят в Instagram и реальности (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Юмор   видео   ожидание и реальность   прикол   
697
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Красивые фотографии в Instagram зачастую слабо связаны с реальностью. Взгляните на эту девушку, которая в реальной жизни выглядит несколько иначе, нежели в популярной социальной сети.

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Метки: Instagram   Юмор   видео   ожидание и реальность   прикол   
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12  комментариев
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12k
Erorist 57 минут назад
Никогда не понимал я всю эту новомодную хрень типа тик-токов, инстаграммов и соц. сетей... Какой-то эксгибиционизм - себя показать. У меня нет вообще ничего - ни фейсбуков, ни контактов (хотя вру, контакт есть - барахолку смотреть), ни инстаграммов ни прочей ерунды. Что там все делают не пойму?! Мне вот вообще плевать кто там и как выглядит лишь бы девушка, что рядом со мной делит постель была приятна телом и душой. Кругом эти бесконечные жопы откляченные, губищи утиные и куда ни плюнь - эти дармоеды еще и денег лопатой гребут, потому что толпа на них выпучив глаза смотреть ходит в сеть.
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58
SHIBAN 9 минут назад
И всё чтоль ?
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204k
Барон Мюнхгаузен 14 минут назад
Реально задалбывают подобные посты...
СКОЛЬКО МОЖНО?
А это вообще какой-то НЕДОпост.
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121
Thomsen Полчаса назад
ох*енный пост. Надо бы этому жанру, когда одни инстаграмные ослицы высмеивают других, дать какое-нибудь название. Это ж целый культурный пласт. Фильро-няшки.
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7k
Перст Указующий Час назад
смотрит на автора, как на идиота, потому что он и есть идиот
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11k
Вася Час назад
ё.ба.ные тиктокеры с дебильным ржачем гыыыы ... лапааатааа... ыыыыы
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Mr.Adamson

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