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Самая быстрая рука на Ближнем Востоке

Самая быстрая рука на Ближнем Востоке (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 14:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   игра   прикол   развлечения   
1617
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Собрались дома с друзьями и внезапно отключили электричество? На помощь придет простая до безобразия игра! Её цель состоит в том, чтобы успеть ударить тапком по руке бьющего вас соперника.

Ударь меня, если сможешь

Любителям нестандартных игр и развлечений посвящается.

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Метки: Юмор   видео   игра   прикол   развлечения   
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15  комментариев
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10k
Majul 2 часа назад
Весело )
Только нюанс один есть при таком расположении, чисто анатомически успеть попасть по руке центрального тапком очень сложно )
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2k
Роман Гамзалиев 2 минуты назад
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
Так ненавязчиво, с шутками и прибаутками.... [мат] друзей)))
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6k
Николай 43 минуты назад
Рыжая борода прикипел малость...
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107k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Детский сад, ясельная группа.
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17k
Serg2001 2 часа назад
А потом они вдвоем его... ))
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238
Arti 2 часа назад
Прикольно но ничего непонятно что разказал
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
Беженцы ???
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66k
Максим 2 часа назад
Рыжий его потом зарезал.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Так вот почему они в доме без обуви на ногах
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5k
Алексей 2 часа назад
И название для игры есть - ближневосточный штурвал.
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