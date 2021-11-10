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Собрались дома с друзьями и внезапно отключили электричество? На помощь придет простая до безобразия игра! Её цель состоит в том, чтобы успеть ударить тапком по руке бьющего вас соперника.
Ударь меня, если сможешь
Любителям нестандартных игр и развлечений посвящается.
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Метки: Юмор видео игра прикол развлечения
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Только нюанс один есть при таком расположении, чисто анатомически успеть попасть по руке центрального тапком очень сложно )