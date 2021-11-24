Мужчина проучил подростков, ломавших прокатный самокат

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В Киеве прохожий увидел подростков, которые потехи ради ломали прокатный электросамокат. Мужчина решил проучить вандалов с помощью грубой силы.
Автор видео нанес удар одному из подростков и толкнул другого. В видеоролике присутствует ненормативная лексика.
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