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Мужчина проучил подростков, ломавших прокатный самокат

Мужчина проучил подростков, ломавших прокатный самокат (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2021 08:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вандализм   видео   киев   мужчина   прохожий   самокат   
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В Киеве прохожий увидел подростков, которые потехи ради ломали прокатный электросамокат. Мужчина решил проучить вандалов с помощью грубой силы.
Автор видео нанес удар одному из подростков и толкнул другого. В видеоролике присутствует ненормативная лексика.

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Метки: вандализм   видео   киев   мужчина   прохожий   самокат   
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4  комментария
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977
Сергей Ковалев Час назад
Это от безделия. Мужчина молодец.
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leemur86 Полчаса назад
Молодец мужик, на словах этим недорослям мало что объяснишь
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19k
BiZ 37 минут назад
хохол учит хохла. все в порядке.
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366
Максим Максимов Час назад
укродолбойопов только так учить надо
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