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Охранники не захотели пускать в торговый центр рыцаря в доспехах

Охранники не захотели пускать в торговый центр рыцаря в доспехах (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   Украина   Юмор   видео   киев   прикол   рыцарь   торговый центр   
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Курьезный инцидент произошел в одном торгово-развлекательных центров в Киеве. Мужчина облачился в доспехи рыцаря и решил пройтись по магазинам, однако осуществлению его плана помешали охранники.

С какими сложностями сталкивается рыцарь в современном мире

"Я не думал что в 21 веке все ещё может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида", - сообщил рыцарь.

Источник:

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Метки: ynews   Украина   Юмор   видео   киев   прикол   рыцарь   торговый центр   
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7  комментариев
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Евгений Кондратьев Час назад
В осаду бери!
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16k
Александр 12 минут назад
Вот, вот, я и говорю, что не порох угробил рыцарское сословие, а всякие рамки, и "ви не прохидити по дресскоду"
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4k
Двестиграмм 40 минут назад
он наверное был удивлён, чё эт так звенит ,,, ах да ключи забыл выложить ))
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7k
Перст Указующий 56 минут назад
ключи ещё выложил))
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Осеннее обострение, правильно что не пустили, а то хер его знает, начнёт народ рубить приняв их за ветряные мельницы.
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Max Lu Час назад
- Вы не пройдёте
- ды что ты чёрт побери такое несёшь?
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53k
Dominus Час назад
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