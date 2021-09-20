Охранники не захотели пускать в торговый центр рыцаря в доспехах

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Курьезный инцидент произошел в одном торгово-развлекательных центров в Киеве. Мужчина облачился в доспехи рыцаря и решил пройтись по магазинам, однако осуществлению его плана помешали охранники.
С какими сложностями сталкивается рыцарь в современном мире
"Я не думал что в 21 веке все ещё может быть дискриминация рыцарей из-за внешнего вида", - сообщил рыцарь.
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- ды что ты чёрт побери такое несёшь?