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Короткий путь не всегда самый лучший

Короткий путь не всегда самый лучший (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 08:16
Сообщество : Юмор
Метки: Украина   бетон   видео   киев   неудача   фейл   
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В Киеве две женщины в вечернее время решили сократить себе путь. Они пролезли под ограждающей лентой и из-за своей невнимательности прогулялись по свежезалитому бетону.
Установленная на одной из улиц камера наблюдения запечатлела курьезную сцену.

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Метки: Украина   бетон   видео   киев   неудача   фейл   
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589k
Alexey Berestenko 42 минуты назад
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Олег 3 минуты назад
Ограждающие ленты не останавливают сильных и независимых женщин!
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10k
Valiko 5 минут назад
надо было круче срезать, там глубже =)
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Grom 13 минут назад
На лабутенах)) и в ох.... штанах
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1k
Алксандр Шевченко 18 минут назад
Ну ё-маё, под ноги то смотрите.
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28k
Игорь 39 минут назад
Я понимаю - всегда по свежезалитому или кошка должна пройти или птичка. Но млять, ограждения... Тупые курицы...

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24k
Батончик с маком 43 минуты назад
Обувь крепче будет
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17k
KOSTELLO 56 минут назад
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8k
Кенвуд 59 минут назад
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Колька Валеркин сын Час назад
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