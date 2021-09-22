Короткий путь не всегда самый лучший

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В Киеве две женщины в вечернее время решили сократить себе путь. Они пролезли под ограждающей лентой и из-за своей невнимательности прогулялись по свежезалитому бетону.
Установленная на одной из улиц камера наблюдения запечатлела курьезную сцену.
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