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"Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столба

"Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столба (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 10:24
Метки: алкоголизм   белая горячка   видео   мужчина   неадекватный   пьяный   столб   
848
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1
Прохожие стали свидетелями крайне странного поведения мужчины. Он пытался удержать столб, на котором якобы сидела знакомая ему женщина.

Белая горячка или что-то покруче?

- Ксюху видишь?
- Нет
- А она есть!

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: алкоголизм   белая горячка   видео   мужчина   неадекватный   пьяный   столб   
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22  комментария
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Так выглядит обыкновенный делирий. Не перестаю поражаться причудливой работе мозга - каких только картинок он алкашам не показывает.
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29k
ACU900 Полминуты назад
Анекдот:
Пьяный мужик стучит по столбу и кричит:
-Жена, открой! Жена, открой!
Мимо проходит мент, понимает в чем дело и говорит мужику:
- А ну дыхни!
Мужик дыхнул,после чего мент подходит к столбу, стучит по нему и говорит:
-Гражданка! Откройте, милиция!
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8k
djinn 7 минут назад
а, так это тот самый, недели 3 назад который молотком бил тачки- в поисках украденной девки. Молодчина, нашел таки, теперь с столба снять и можно вдувать посередь улицы.

Анекдот:
Летит Супермен над городом, вдруг видит- лежит на полянке девка, юбка с трусами сняты, ноги раздвинуты- в общем готова. Ну Супермен с членом наголо, разогнавшись с высоты птичьего полета, вонзается в девку! Очень удивилась девка, очень удивился Супермен, но больше всех удивился человек-невидимка
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−12
Шурман 38 минут назад
Кучер , ответить не могу из за минусов , хромал потому что не сгруппировался , а так у меня 78 выходов с разными куполами а с 2торого прыгал только потому что подруга закрыла двери а открыть их или ломать или хрен знает :) короче выход был один или в окно или с балкона :) там еще почва не ровная была и арыки сразу под балконом :) старался как мог .
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2k
satra Час назад
Друг в дереве застрял.
Ссылка youtu.be
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Вот же чудак-бабу со столбом перепутал
Хотя....
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10k
Kucher Час назад
У нас старшина из казармы лошадь пытался выгнать. Возможно белую. Не знаю. Кроме него эту лошадь никто не видел.
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28k
LEPA Час назад
Ссылка vk.com
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1k
AGold Час назад
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31k
Григорий Час назад
"Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столбаПосмотреть
"Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столба
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−12
Шурман 2 часа назад
Был у нас такой сосед , не думаю что еще живой :) был из ДШБ , как вывели войска из Афганистана поселился в нашем доме на 4 этаже , у нас с пацанами был прикол если что то упало так это Витя , его жена закрывала дома что бы не бухал так он каждый день десантировался с 4 этажа , хрен знает почему ни разу не разбился . Я один раз с 2рого этажа спрыгнул так потом недели 3 хромал .
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32k
Опаньки 2 часа назад
не слабо дядя погулял
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Ксюша,Ксюша,Ксюша-белочка из плюша.
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56k
pynh 2 часа назад
Дак погода хорошая, грибы уже пошли.
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