"Ксюха, слазий": мужчина пытается спасти свою невидимую подругу со столба

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Прохожие стали свидетелями крайне странного поведения мужчины. Он пытался удержать столб, на котором якобы сидела знакомая ему женщина.
Белая горячка или что-то покруче?
- Ксюху видишь?
- Нет
- А она есть!
В видео присутствует ненормативная лексика.
- Нет
- А она есть!
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Новости партнёров
Пьяный мужик стучит по столбу и кричит:
-Жена, открой! Жена, открой!
Мимо проходит мент, понимает в чем дело и говорит мужику:
- А ну дыхни!
Мужик дыхнул,после чего мент подходит к столбу, стучит по нему и говорит:
-Гражданка! Откройте, милиция!
Анекдот:
Летит Супермен над городом, вдруг видит- лежит на полянке девка, юбка с трусами сняты, ноги раздвинуты- в общем готова. Ну Супермен с членом наголо, разогнавшись с высоты птичьего полета, вонзается в девку! Очень удивилась девка, очень удивился Супермен, но больше всех удивился человек-невидимка
По училищу про это ещё долго байки ходили. Лет через десять в командировке от молодого летёхи, выпускника этого училища слышал. У нас весь экипаж ржал, они то знали о ком эта байка.
И не хромал ни разу. Просто аккуратней приземляться надо.