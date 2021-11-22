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Сообщество Без кота и жизнь не та 1003 поста • 398 подписчиков подписаться
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В стиле Майкла Джексона: привязанный кот идет по своим делам

В стиле Майкла Джексона: привязанный кот идет по своим делам (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 10:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   в мире   видео   кот   побег   прикол   
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В сети набирает популярность ролик с котом, который пытается пойти по своим делам, но ему мешает поводок хозяина. Неудачные попытки пушистого питомца удрать напомнили пользователям движения Майкла Джексона.

Вижу цель, не вижу препятствий

Бюджетная беговая дорожка для кота.

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Метки: Юмор   в мире   видео   кот   побег   прикол   
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Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
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Fidel

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