В стиле Майкла Джексона: привязанный кот идет по своим делам

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В сети набирает популярность ролик с котом, который пытается пойти по своим делам, но ему мешает поводок хозяина. Неудачные попытки пушистого питомца удрать напомнили пользователям движения Майкла Джексона.
Вижу цель, не вижу препятствий
Бюджетная беговая дорожка для кота.
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