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Сообщество Без кота и жизнь не та 975 постов • 393 подписчика подписаться
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Кот с характером украл у хозяйки нож

Кот с характером украл у хозяйки нож (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 12:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   нож   прикол   раковина   уража   
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Шанс погибнуть от лап кота ничтожно мал, но никогда не равен нулю. В сети набирает популярность видео с котом, который достал из раковины в доме хозяйки нож и убежал в неизвестном направлении.
Решил разобраться со своими обидчиками?

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   нож   прикол   раковина   уража   
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Иван 57 минут назад
А нахер ей нож в ванной?
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Picard

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