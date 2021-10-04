Кот с характером украл у хозяйки нож

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Шанс погибнуть от лап кота ничтожно мал, но никогда не равен нулю. В сети набирает популярность видео с котом, который достал из раковины в доме хозяйки нож и убежал в неизвестном направлении.
Решил разобраться со своими обидчиками?
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