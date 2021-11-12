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Дятел Вуди из мультика в реальной жизни

Дятел Вуди из мультика в реальной жизни (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 14:13
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   в мире   видео   дятел   животные   прикол   птицы   
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Проворный одомашненный дятел решил развлечься и забрался на спину к мужчине. Поймать птицу оказалось совсем непросто.

Коротко о том, как сложно поймать дятла

Главное, чтобы не захотел постучать.

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Метки: Юмор   в мире   видео   дятел   животные   прикол   птицы   
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9  комментариев
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5k
Алексей Час назад
"Главное, чтобы не захотел постучать."

Главное, чтобы не нашел дупло.
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866
Иван 12 минут назад
Ну если соображалка не работает, то конечно поймать не просто. А так, об косяк или об саму дверь смахнул его в сторону со спины и лови спокойно
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Виктор 17 минут назад
Ну хоть дупло не нашёл
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2k
Mowgley 21 минуту назад
Прочитав "одомашненный дятел", сразу вспомнил своего соседа
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37k
Александр Час назад
Я когда впервые увидел дятла, долбящего дерево немножко офигел. Такое чувство что у него голова из чугуна.
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Booka1a Час назад
это нормальная птица, совсем незачем обзывать её именем мультяшного долба*ба
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