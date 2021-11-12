Дятел Вуди из мультика в реальной жизни

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Проворный одомашненный дятел решил развлечься и забрался на спину к мужчине. Поймать птицу оказалось совсем непросто.
Коротко о том, как сложно поймать дятла
Главное, чтобы не захотел постучать.
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Главное, чтобы не нашел дупло.
Иначе да, черепуха бы просто разлетелась к чертовой матери )))