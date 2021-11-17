Бык сбежал с убойной фермы и прокатился на водной горке

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Двухлетний бык из бразильского штата Сан-Паулу смог избежать убоя и прославился в сети. Животное сбежало от хозяина, зашло в ближайший загородный комплекс и забралось на водную горку. Бык скатился с нее, но в конце пути застрял.
Владелец быка вместе с сотрудниками клуба спустил его с горки. Мужчина пообещал, что не будет отправлять животное на бойню и оставит его в качестве домашнего питомца.
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