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Бык сбежал с убойной фермы и прокатился на водной горке

Бык сбежал с убойной фермы и прокатился на водной горке (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   бык   видео   водная горка   горка   животные   побег   
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Двухлетний бык из бразильского штата Сан-Паулу смог избежать убоя и прославился в сети. Животное сбежало от хозяина, зашло в ближайший загородный комплекс и забралось на водную горку. Бык скатился с нее, но в конце пути застрял.
Владелец быка вместе с сотрудниками клуба спустил его с горки. Мужчина пообещал, что не будет отправлять животное на бойню и оставит его в качестве домашнего питомца.

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Метки: Ynews   бык   видео   водная горка   горка   животные   побег   
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BHU1004 Час назад
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winergy2012 2 часа назад
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