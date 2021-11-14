Когда грибной сезон везде уже закончился, а у тебя ещё нет

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Приехал в Амстердам отдохнуть, а отдохнуть-то и не дают - "ломы" там, "ломы" тут, ещё и шоколадкой угрожают.
Осторожно! В видеоролике применяется лексика, использующая идиоматические выражения русского языка.
Осторожно! В видеоролике применяется лексика, использующая идиоматические выражения русского языка.
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Если бы он был в таком не вменяемом состоянии, он бы доехал до первого столба, а не припарковался бы так точно около бензоколонки
Долпойопы оба!
- Дима, &\/]{@,только не кури!