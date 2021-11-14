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Когда грибной сезон везде уже закончился, а у тебя ещё нет

Когда грибной сезон везде уже закончился, а у тебя ещё нет (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2021 19:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   возможно смешно   грибник   псилобициновый торчок   
1239
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1
Приехал в Амстердам отдохнуть, а отдохнуть-то и не дают - "ломы" там, "ломы" тут, ещё и шоколадкой угрожают.
Осторожно! В видеоролике применяется лексика, использующая идиоматические выражения русского языка.

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Метки: Юмор   возможно смешно   грибник   псилобициновый торчок   
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700
Квантовый_Слесарь_82 5 часов назад
Уета тиктоковская.
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1k
RaiJu Полчаса назад
Наркоманы хреновы
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10k
Star Link Час назад
Так а че он не залил бензин?
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9k
Клёст 5 часов назад
Сценарист халтурщик, актёры бездарности.
Получите помидором!
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929
Alex 6 часов назад
3,14zдежь)
Если бы он был в таком не вменяемом состоянии, он бы доехал до первого столба, а не припарковался бы так точно около бензоколонки
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513
С того Берега моря 6 часов назад
Накуй выкладывать такое??
Долпойопы оба!
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1k
azuver 6 часов назад
У автора,рот помойка.Диму нарядно штырит,нужно было лить в багажник или салон.
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12k
Хью́берт 6 часов назад
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