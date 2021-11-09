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Спортивную девушку подвела резинка

Спортивную девушку подвела резинка (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   неудача   резинка   резиновая петля   спорт   фейл   
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С помощью специальных резиновых петель для фитнеса достаточно просто увеличить эффективность любых упражнений и научиться правильной технике подтягиваний. Однако не стоит забывать об осторожности.
Девушка решила подтянуться на перекладине с помощью резиновой петли для фитнеса и оконфузилась.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   неудача   резинка   резиновая петля   спорт   фейл   
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18k
Егор 9 часов назад
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3k
Анонимный Трезвенник 2 часа назад
"Девушку подвела резинка..." Звучит несколько двусмысленно
(Один из вариантов: порвался презерватив и она "залетела")
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90k
сапер Водичка 3 часа назад
Это тебе не ....... !
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10k
Denissg 3 часа назад
Скажите, Наташа, вас когда-нибудь веслом по 3.14зд.е били? Да не, это я так, для разговора...
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443
Константин 4 часа назад
Скорее всего найдется тот кто залижет ранку
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17k
Serg2001 5 часов назад
В утешение можно сказать только то, что мальчика было бы еще жальче... )
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830
Мы Ул 5 часов назад
Так быстро она еще не кончала! )))
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18k
sanchesS80 6 часов назад
"девушку подвела резинка"
Знал бы автор, скольких девушек и парней подводили резинки....
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6k
mr.Poher 6 часов назад
Ах чёрт, аж передёрнуло... лучшее лекарство от фригидности.
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1k
SavageTi 6 часов назад
получила по губам)
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2k
Anatoly Tananykhin 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
Dorell 7 часов назад
Щёлкнуло ей, а больно стало мне
я тоже с такой резинкой подтягиваюсь частенько... всегда боюсь, что она просто порвётся, но бывает и хуже оказывается, к такому меня жизнь не готовила, буду осторожнее.
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32k
Mamin Sibiriak 7 часов назад
Звук сочный такой.
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23k
SerGProS 7 часов назад
По пельменю щелкнуло - будь здоров!Хорошо, что не мужик
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993
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 8 часов назад
резину закусило
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1k
Sandmännchen (DDR) 8 часов назад
Девушку подвела не резинка.
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13k
Объект реальности 8 часов назад
мгновенный оргазм
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13k
Limon 9 часов назад
А если бы яйца были?
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257
Vovan Limon 8 часов назад
омлет тогда
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1k
vasilykopkov 9 часов назад
Девчонка конечно облажалась, бедняжка...
Но не настолько это эпично, чтобы делать отдельный пост.
Для солянки - в самый раз...
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1k
Диагноз 9 часов назад
Мощный и очень содержательный пост... Да еще скорее всего резанутый с какого-нибудь тиктока или чего то подобного...
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37k
Александр 9 часов назад
Автор - мастер заголовков. Я сперва подумал что она залетела )
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