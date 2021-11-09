Спортивную девушку подвела резинка

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С помощью специальных резиновых петель для фитнеса достаточно просто увеличить эффективность любых упражнений и научиться правильной технике подтягиваний. Однако не стоит забывать об осторожности.
Девушка решила подтянуться на перекладине с помощью резиновой петли для фитнеса и оконфузилась.
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