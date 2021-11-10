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Жричёдали: кулинарные "шедевры" от Катюхи

Жричёдали: кулинарные "шедевры" от Катюхи (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 10:04
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   видео   еда   неудача   фейлы   хрючево   
4357
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Мужчина продемонстрировал блюда, которые приготовила его знакомая по имени Катя. Создается впечатление, что женщина никогда и ничего ранее не готовила.
А может быть Катюха ведьма? Это многое бы объяснило.

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   еда   неудача   фейлы   хрючево   
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64  комментария
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196
Шурман 6 часов назад
В воскресение пришел с рыбалки в 8 вечера , устал как скотина потому что в шторм рыбачил , до 11 ночи чистил рыбу и выносил мусор , в 12 часов жена уже пожарила рыбу и сделала уху :) Фотка друг потерял поводок , точней оторвало , я и его поводок достал и сам поймал , 6 рыб на 2 поводка :))))) все посмеялись то рыбу отдал другу и поводки вернул .
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10k
Majul Час назад
Звезду мишлен Катюхе )
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1k
веселый просто 2 часа назад
- Моя мама варит классно, может быть...
Подождем... мою маму
- Подождем, твою мать
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7k
Garpia121 3 часа назад
Мне кажется это стёб. Может они кабанчика откармливают. Хочется думать, не может женщина быть такой непроходимой идиоткой.
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6k
Николай 3 часа назад
Что улетное она наготовила, хотя судя по нарезанному луку не доготовила еще пока что...
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1k
jug 3 часа назад
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605
Хули О'Иглесиас 4 часа назад
Хорошо еще еда не атаковала автора
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7k
Dabus 4 часа назад
Конечно самое настораживающее это пена на супе, которая говорит о том что её либо не снимали, либо суп не прокипел и не проварился столько времени сколько необходимо. Или же (при самом худшем варианте) что мясо туда положили предварительно не промыв ...
Ну и жаренная картошка с откровенно сырыми (белыми) кусками тоже, намекает ...
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1k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Она опасней разбойника с питолетом
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13k
Александр 4 часа назад
Фото Катюхи, в студию!!! А то, может и хрен с ней, что готовить не умеет.
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41k
Войнов 4 часа назад
Суп с огурцами что-ли?
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196
Шурман Войнов 4 часа назад
На вид сельдерей .. Хотя могу ошибаться
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
57k
8k
Ntvl 5 часов назад
Беги Форест, беги!!!
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520
Spoiler 5 часов назад
Да по любому фейк, что бы голову гуся целиком в кастрюлю запихать это надо не только не уметь готовить, так еще и никогда не видеть готовой еды... Или может она собакам варила?)
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196
Шурман Spoiler 4 часа назад
На этой неделе рыбачил в Зеланд , там белые ути были , все ржали над мной , я иду а они в ряд как по стойке смирно идут и кря кря кря кря :) вечером у сына с телефона видео сниму , и вот такая херня была 4 дня , как только иду они рядом :) уже присел говорю ну что вы докопались :) они мне КРЯ :)
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4k
просто Дмитрий 5 часов назад
Убил бы гадину !!!
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1k
Михалыч 5 часов назад
к жричёдали подойдёт другое блюдо грузинской кухни. бокал вина в 11 утра - "такахули"
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236
1izbrain Час назад
"Васнаебали"
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19k
Юрий 5 часов назад
Утка по-пекински вполне себе.
А может жена китаянка?
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3
ftax54 5 часов назад
Уф...башка гуся , смотрящая вареными глазами из похлебки, трансцендентно
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255
MerryGoRound 5 часов назад
Ух, аж передернуло от увиденного. :) Подозреваю, что девушка таки да, никогда не готовила и даже не стремится научиться. Не могу себе даже в самом дурном сне редставить "рецепт" с головой гуся...После увиденного пошла накормить любимого мужа сырным супом с креветками, пышными пирожками с мясом, жаренной картошечкой с укропом и грибами.
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2k
Михаил 6 часов назад
Гони её мужик.
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19k
shevanez 6 часов назад
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