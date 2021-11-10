Жричёдали: кулинарные "шедевры" от Катюхи

4357
1
1
Мужчина продемонстрировал блюда, которые приготовила его знакомая по имени Катя. Создается впечатление, что женщина никогда и ничего ранее не готовила.
А может быть Катюха ведьма? Это многое бы объяснило.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Особенно впечатляющим и нажористым получил суп.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вскрытие домашней заготовки пошло не по плану
- Роллы "по-русски" не желаете?
- Ловкость против физики: попытка пронести большой противень через узкий дверной проем
- Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками
- Неудачная попытка похвастаться новым смесителем
73
Понравилось73
Новости партнёров
Подождем... мою маму
- Подождем, твою мать
Ну и жаренная картошка с откровенно сырыми (белыми) кусками тоже, намекает ...
В советское время так (из целой птицы) варили супы и бульоны повсеместно. Просто сейчас тушки продаются уже без лап и голов, и многие даже не знают как они выглядят :) Но в РФ это происходит всего лишь последние пару десятков лет. А при СССР это было повсеместно и вообще никого не удивляло. И более того, лапы, головы или гребешки которые можно отдельно купить и вываривать собакам (моя мама тоже так делает), в советское время отдельно не продавались. Никто просто не разделывал птицу таким образом для продажи. Я помню каким большим удивлением было в ранее перестроечное время, когда тушки куриц стали продавать потрошёнными, без голов и лап, но внутрь был вложен пакетик куда всё это было аккуратно завёрнуто. Именно потому что люди привыкли использовать сразу все, не смотря на наступление новых стандартов и технологий.
А ролик, возможно вообще снят в селе или в небольшом городке, где люди так и живут советскими привычками и устоями.