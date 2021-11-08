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Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня

Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2021 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   сон   удар   
32883
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Девушка решила подшутить над спящим молодым человеком. Она вошла в комнату, включила свет и разбудила его. Вскоре шутница пожалела о своей выходке.
Не стоило резко будить парня.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   прикол   розыгрыш   сон   удар   
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170  комментариев
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4k
Максим День назад
Вся жизнь напоказ. Мне кажется, что вменяемые люди уже практически исчезли. Сейчас даже человека без соц. сети не встретишь, все стремятся к социальному эксгибиционизму. И растет поколение вуайеристов, которые уже не могут представить как это не следить за другими.
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791
Evgeniy Час назад
Блин, я сначала прочитал "девушка пожалела, что резко возбудила парня".
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3k
Олег Жижин 3 часа назад
за такой голос табуретом надо глушить)))
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2k
Sergius SPb 5 часов назад
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1k
Angelpro 5 часов назад
С таким голосом я бы наверно тоже не выдержал ))
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2k
Ertin 5 часов назад
Два сапога пара... Это что за мужик такой, у которого в спальне так петли визжат? Тиктокеры, одно слово.
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−89
Инженер 6 часов назад
Класс..
Ждем повтор))
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11k
Valiko 9 часов назад
Сон - самое святое! Так его прервать, всё равно что закончить трапезу парню, выхватив у него тарелку.
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6k
Серега 10 часов назад
Двач еще жив???
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385
bobobo Серега 10 часов назад
https://2ch.hk/https://2ch.hk/
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385
bobobo 10 часов назад
Два дебила - это сила. (с)
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184k
WOLF 11 часов назад
Я бы ее за один противный голос огрел. Скрипит сильнее, чем дверь.
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2k
Vic Twin 12 часов назад
У моей жены была немая сцена, когда она при приеме на работу ответила на вопрос "ни в каких соцсетях не зарегистрирована". Вообще. Даже в Одноклассниках.
Прям как в конце "Ревизора". HR же любят еще и там покопаться, сведений подсобрать.
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589
Олег Шишкин 14 часов назад
Лучше бы эта коза пригласила этого молодого мужчину в ресторан и заплатила сама. Но вангую, что она обычная нищебродка. Ещё и безмозглая.
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5k
Психиатр-эпидемиолог 17 часов назад
Голос как те скрипучие петли.
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23k
Юрьевич 18 часов назад
А мерзкий скрип дверных петель его не будит?
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12k
info-kozirev 19 часов назад
Что в голове у этой тупой курицы,человек спит,надо ж прийти,разбудить и нести какую то дичь,ей повезло,что огрел подушкой,а не стулом.
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13k
Владислав Грецов 20 часов назад
это он ее так любя...а мог бы табуреткой ))))
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5k
Али Ди 20 часов назад
Тик ток хотела снять, обломали.
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37k
Вепс 20 часов назад
Лучше бы петли смазали. Как с таким скрипом вообще можно жить?
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3k
Григорий Бабкин 20 часов назад
Зачем так зло то? Просто е*анутая овца. Взял за шкварку, вынес за порог и закрыл дверь на ключ. Всего делов то. И спишь дальше. Животные частенько много о себе мнят, зачем нервы тратить, тапком кидать, за хвост и об стену? Выкинул на улицу и забыл.

Вот лично я бы за такие побудки расстреливал. Или вешал. Но я злой. А надо быть добрее.
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900
GWT 20 часов назад
Гражданка, скажем так, далеко на любителя.
Ссылка coub.com
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Дмитрий

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