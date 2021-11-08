Девушка пожалела, что резко разбудила своего парня

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Девушка решила подшутить над спящим молодым человеком. Она вошла в комнату, включила свет и разбудила его. Вскоре шутница пожалела о своей выходке.
Не стоило резко будить парня.
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Ждем повтор))
Прям как в конце "Ревизора". HR же любят еще и там покопаться, сведений подсобрать.
Вот лично я бы за такие побудки расстреливал. Или вешал. Но я злой. А надо быть добрее.