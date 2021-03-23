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Оригинальная застольная игра на двоих

Оригинальная застольная игра на двоих (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: алкоголь   видео   друзья   игра   позитив   прикол   развлечения   
175
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Порой в начале вечеринки некоторым людям нужен «разогрев». Эта забавная настольная игра создана как раз для таких случаев.

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Метки: алкоголь   видео   друзья   игра   позитив   прикол   развлечения   
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5  комментариев
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31k
Опаньки Полчаса назад
Я не понял, погодите, шо за игра, в которой рюмку ОТ СЕБЯ двигают.
Это нафига нам такая?
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12k
Serg2001 5 минут назад
Меня бы уже через 5 минут заманала бы такая игра.
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22k
Vazari 5 минут назад
Никакой фантазии-примитивный народ!
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20k
SerGProS 7 минут назад
Дэмбээ - мелодичная, интересная игра с пальцами, которая широко распространена среди монголов. В дэмбээ обычно играют двое. Игроки озвучивают свои действия, напевая. Смысл игры заключается в том, чтобы угадать, сколько пальцев покажет соперник и общее количество пальцев, показанное двумя игроками.
В начале лета семьи пастухов начинают доить кобыл и из кобыльего молока делают айраг /кумыс/. Согласно правилам игры, проигравший в Дэмбээ должен выпить несколько чашек айрага (иногда и что по крепче).
В общем, кто чаще проигрывает, тот больше выпивает. Итог: проигравший напивается в зюзю
Ссылка www.youtube.com
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40
Reveller 9 минут назад
Кто эти люди которым нужен "разогрев"?..
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