Оригинальная застольная игра на двоих

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Порой в начале вечеринки некоторым людям нужен «разогрев». Эта забавная настольная игра создана как раз для таких случаев.
Когда душа просит игр и веселья.
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Это нафига нам такая?
В начале лета семьи пастухов начинают доить кобыл и из кобыльего молока делают айраг /кумыс/. Согласно правилам игры, проигравший в Дэмбээ должен выпить несколько чашек айрага (иногда и что по крепче).
В общем, кто чаще проигрывает, тот больше выпивает. Итог: проигравший напивается в зюзю