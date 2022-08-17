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Тамада хороший, и конкурсы интересные: игра, в которую очень обидно проиграть

Тамада хороший, и конкурсы интересные: игра, в которую очень обидно проиграть

Автор:
17 августа 2022 07:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   игра   конкурс   напиток   прикол   смекалочка   устройства   
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От скуки люди бывают очень изобретательны. Парни решили поиграть в игру, в которую выиграть сложно, а проиграть очень обидно.

В сети стал популярен ролик с необычной игрой для компании. Стакан с напитком помещается в дощечку и подвешивается на нитях. Участники, управляя этими нитями, пытаются сделать хотя бы глоток. Но физика чаще всего побеждает: пролить напиток очень легко. Кроме того, коварная дощечка пытается огреть проигравшего по затылку. Двойное разочарование!

Источник:

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Метки: Юмор   игра   конкурс   напиток   прикол   смекалочка   устройства   
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6  комментариев
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70k
Viktor 3 часа назад
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Kristian Час назад
Ну хоть что-то путное придумали глиномесы.
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7k
Nikolay Час назад
За такие игры изобретателю морду набьют

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19k
nobody® 2 часа назад
Виселицу приспособили
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