Тамада хороший, и конкурсы интересные: игра, в которую очень обидно проиграть

1156
1
1
От скуки люди бывают очень изобретательны. Парни решили поиграть в игру, в которую выиграть сложно, а проиграть очень обидно.
В сети стал популярен ролик с необычной игрой для компании. Стакан с напитком помещается в дощечку и подвешивается на нитях. Участники, управляя этими нитями, пытаются сделать хотя бы глоток. Но физика чаще всего побеждает: пролить напиток очень легко. Кроме того, коварная дощечка пытается огреть проигравшего по затылку. Двойное разочарование!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы
- Занятные маразмы про русский язык в голливудских фильмах
- Подслушано: убойная подборка о родственниках
- Пофигизм — лучшее лекарство в борьбе с суровой реальностью
- Странные причёски, которые превратили своих владельцев в посмешище
Метки: Юмор игра конкурс напиток прикол смекалочка устройства
Новости партнёров