Тамада хороший, и конкурсы интересные: игра, в которую очень обидно проиграть

В сети стал популярен ролик с необычной игрой для компании. Стакан с напитком помещается в дощечку и подвешивается на нитях. Участники, управляя этими нитями, пытаются сделать хотя бы глоток. Но физика чаще всего побеждает: пролить напиток очень легко. Кроме того, коварная дощечка пытается огреть проигравшего по затылку. Двойное разочарование!