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Забавное и бюджетное развлечение для дружеской компании

Забавное и бюджетное развлечение для дружеской компании

Автор:
22 сентября 2022 12:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вода   воздушный шар   игра   прикол   развлечения   
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Весёлая игра с воздушными шарами, в которой могут участвовать и дети и взрослые. В качестве реквизита необходимы лишь воздушные шарики, ножик и вода.
Весёлая игра с воздушными шарами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   вода   воздушный шар   игра   прикол   развлечения   
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3  комментария
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554k
АРОН 20 минут назад
Такая вот рулетка. Татарская.
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32k
Fat Lynx 9 минут назад
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48k
dima423 Полчаса назад
весело))
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Alex Chebrikov

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