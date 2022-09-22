Забавное и бюджетное развлечение для дружеской компании

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Весёлая игра с воздушными шарами, в которой могут участвовать и дети и взрослые. В качестве реквизита необходимы лишь воздушные шарики, ножик и вода.
Весёлая игра с воздушными шарами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор видео вода воздушный шар игра прикол развлечения
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