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Рабочий, который смеётся в лицо опасности

Рабочий, который смеётся в лицо опасности (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 09:39
Метки: видео   высота   рабочий   страховка   техника безопасности   
664
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1
Мужчина запечатлел своего коллегу, который работает на большой высоте без страховки. Похоже, что рабочий совершенно не задумывается о собственной безопасности и людей внизу.
Во время просмотра ролика складывается впечатление, что оператор тоже презирает технику безопасности.

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Метки: видео   высота   рабочий   страховка   техника безопасности   
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10  комментариев
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5k
Дмитрий Горчилин Час назад
Пока на заводе Петровского был мартен там хранилась расколотая каска- мужику на голову кирпич упал. Каска пополам, голова целая. Ее показывли всем новым сотрудникам, техника безопасности может спасти жизнь, и ведь спасает. Игнорирование требований ТБ может стоить здоровья а то и жизни.
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−3
Slavka 11 минут назад
Потом покажут в разделе адОК
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1k
Kom9ipa Полчаса назад
Для чего придумали премию Дарвина - надо же её кому-нибудь присуждать.
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206k
Барон Мюнхгаузен Полчаса назад
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4k
NeDron 55 минут назад
Безумству храбрых венки со скидкой.
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9k
Rihovich Час назад
Блин, у меня от просмотра видео всё сжалось и втянулось, а они там реально так ходят!
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11k
Хью́берт Час назад
Крокодил Гена и Чебурашка стоят на крыше многоэтажного дома. Внизу они увидели какую-то коричневую лепешку. Гена говорит: Давай посмотрим, что это. Чебурашка спустился вниз на лифте, а Гена решил спрыгнуть. Смотрит Чебурашка: лежат две лепешки. Он задирает голову, думая, что Гена наверху, и кричит: Ген, а Ген! Какую лепешку поднять: коричневую или зеленую?
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Ну, что тут скажешь?!
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