Рабочий, который смеётся в лицо опасности

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Мужчина запечатлел своего коллегу, который работает на большой высоте без страховки. Похоже, что рабочий совершенно не задумывается о собственной безопасности и людей внизу.
Во время просмотра ролика складывается впечатление, что оператор тоже презирает технику безопасности.
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