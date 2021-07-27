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Когда решил открыть окно летним вечером

Когда решил открыть окно летним вечером (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   люди   прикол   шум   
679
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Летняя жара и духота вынуждают не имеющих кондиционера людей открыть на ночь окна, чтобы охладить помещение. Однако желающие поспать с открытым окном довольно часто становятся невольными слушателями ночных городских концертов.

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Метки: Юмор   видео   животные   люди   прикол   шум   
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9  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Давно пора принять отдельный всеобъемлющий закон, что-то вроде, "Об охране звуковой среды", в котором были бы предусмотрены ответственность и за граммофоны на колёсиках, и за собачьи концерты хозяйских собак, и всё остальное.
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16k
Александр Минуту назад
Живу у дороги, бесят автодятлы, арадятлы с автомузлом, стритсракеры, бабайкеры\хрусты и любители в 3 часа ночи, на светофоре пощупать свой гудок, если постоял носом к жопе впереди стоящей машины более 0,4 миллисекунды после загорания зеленого... В общем, типичные брачные игры ночных гамадрил.
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10k
кира Минуту назад
Бесят байкеры по ночам!!!
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11k
Вася 18 минут назад
бесят собачники со своими тявкающами шавками в четыре утра и голуби сцуко горлинки, сядут на подоконник или балкон и громче сирены кулыкают.. е.б.анутые птицы
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972
Not Found! Час назад
Точно так.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Бывает
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6k
КОСТЯН Час назад
Жизненно))
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2k
Тупняк Час назад
Бл..я, у меня поезда ху...ярят.
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