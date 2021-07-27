Когда решил открыть окно летним вечером

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Летняя жара и духота вынуждают не имеющих кондиционера людей открыть на ночь окна, чтобы охладить помещение. Однако желающие поспать с открытым окном довольно часто становятся невольными слушателями ночных городских концертов.
Самый обычный поздний вечер практически в любом российском городе.
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