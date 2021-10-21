Поклонник хорроров вновь напугал прохожих своим жутким участком с бутафорскими трупами

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Стремление отпраздновать Хэллоуин как можно ярче и кровавее иногда переходит все рамки и границы. В 2020 году художник Стивен Новак из Далласа украсил участок возле дома настолько жутко и кроваво, что шокированные прохожие несколько раз вызывали полицию. В этом году мужчина превзошел себя.
Участок возле дома мужчины выглядит как место жестокого убийства нескольких человек
В 2021 году поклонник хорроров добавил еще больше жутких декораций, частей манекенов и бутафорской крови. Полицейским, к слову, все происходящее нравится.
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