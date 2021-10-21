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Сообщество Жизнь в США 756 постов • 236 подписчиков подписаться
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Поклонник хорроров вновь напугал прохожих своим жутким участком с бутафорскими трупами

Поклонник хорроров вновь напугал прохожих своим жутким участком с бутафорскими трупами (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 12:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   даллас   кровь   люди   прикол   сша   хэллоуин   
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Стремление отпраздновать Хэллоуин как можно ярче и кровавее иногда переходит все рамки и границы. В 2020 году художник Стивен Новак из Далласа украсил участок возле дома настолько жутко и кроваво, что шокированные прохожие несколько раз вызывали полицию. В этом году мужчина превзошел себя.

Участок возле дома мужчины выглядит как место жестокого убийства нескольких человек

В 2021 году поклонник хорроров добавил еще больше жутких декораций, частей манекенов и бутафорской крови. Полицейским, к слову, все происходящее нравится.

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Метки: видео   даллас   кровь   люди   прикол   сша   хэллоуин   
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4  комментария
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13k
Alex Ato Час назад
Студентики. Да что ж вы себя не бережете то?
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7k
amrita 54 минуты назад
ДЕБИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
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72
Михаил Андреев Час назад
Страна больных ублюдков
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Mr.Adamson

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