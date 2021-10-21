Поклонник хорроров вновь напугал прохожих своим жутким участком с бутафорскими трупами

Стремление отпраздновать Хэллоуин как можно ярче и кровавее иногда переходит все рамки и границы. В 2020 году художник Стивен Новак из Далласа украсил участок возле дома настолько жутко и кроваво, что шокированные прохожие несколько раз вызывали полицию. В этом году мужчина превзошел себя.

2021-10-21T12:34:18+03:00