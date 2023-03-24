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Парижские пожарные перешли на сторону протестующих

Парижские пожарные перешли на сторону протестующих

Автор:
24 марта 2023 10:22
Метки: видео   люди   париж   пожарные   протест   франция   
816
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Во Франции продолжаются протесты. Всё из-за повышения пенсионного возраста, которое приняли в обход парламента. Очевидец запечатлел, как к демонстрантам присоединились несколько пожарных расчетов.

Во время стычек с полицией протестующие поджигали автомобили, мусорные контейнеры и отдельные правительственные здания.


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Метки: видео   люди   париж   пожарные   протест   франция   
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20  комментариев
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4k
Денис 2 часа назад
Ну осталось только ментам и воякам примкнуть и тогда кой у кого реально секир-башка будет.
Ростов не резиновый,тупой ты геронтофил!
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28k
Юрьевич 17 минут назад
"Парижские пожарные перешли на сторону протестующих"

В результате протестующие перестали жечь мусор и подожгли мэрию

Вот что значит, когда подключаются профессионалы
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15k
sonic24a 17 минут назад
наши не перейдут
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9k
Пётр Полчаса назад
Интересно, а полицейские которые разгоняют протестующих, они уже стали полицаями, которые идут против воли народа и защищают кровавый режим Макрона или это другое?
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856
Дмитрий Грачёв 54 минуты назад
Моё уважение лягушатникам! Именно так надо отстаивать свои права. Есть чему у них поучиться!
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796
Рафаэль 59 минут назад
Ату нас когда тоже поднимали пенсионный возраст люди тоже на улицы вышли... радоваться за наших кривоногих футболистов!!!
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2k
Артур Будкин Час назад
гребаные французы, не нравится им, видите ли, что поднимают пенсионный возраст, бастуют... молча надо принимать, как в цивилизованных странах
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2k
ChePaev Час назад
во народ то рубится за повышение на 2 года пенсионного возраста. Нам тут недавеча каждому по пятере накинули на душу населения, и ничего, живем себе))
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2k
Руслан Час назад
Всё цивилизованное сообщество просто обязано поддержать народное волеизъявление и призвать ненавистный режим Макрона уйти в отставку! Ждём поддержки французского майдана со стороны глав европейских государств с призывами к руководству Республики пойти на встречу требованиям трудящихся!
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13k
котегRUS Час назад
запахло жареным...
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11k
Shtoppi 2 часа назад
как только жаренным запахнет, геронтофил из Елисейского двореца взвоет к европарламенту о помощи и во францию нагрянут полчища защитников европейского образа жизни и т. н. "свобды", чтобы защитить "цветущий сад" от скверны вольнодумия. И все быстро закончится.
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13k
Kostick 2 часа назад
французы не хотят проглатывать повышение пенсионного возраста) как не крути, родина первой революции.
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9k
krivsan 2 часа назад
прям как в фильме Банды Нью-Йорка
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