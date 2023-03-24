"Парижские пожарные перешли на сторону протестующих"

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Во Франции продолжаются протесты. Всё из-за повышения пенсионного возраста, которое приняли в обход парламента. Очевидец запечатлел, как к демонстрантам присоединились несколько пожарных расчетов.
Во время стычек с полицией протестующие поджигали автомобили, мусорные контейнеры и отдельные правительственные здания.
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Ростов не резиновый,тупой ты геронтофил!
В результате протестующие перестали жечь мусор и подожгли мэрию
Вот что значит, когда подключаются профессионалы
Хотя я думаю, что дело не только в повышении пенсионного возраста, видно много всего накопилось.