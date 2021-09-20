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Женщина оказала рабочим медвежью услугу

Женщина оказала рабочим медвежью услугу (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: видео   люди   неудача   помощь   прикол   стекло   фейл   
468
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Иногда кажется, что крылатое выражение "все беды из-за баб" придумано не просто так. Не в обиду прекрасному полу.
На самом же деле всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. При просмотре видео особо внимательные заметят, что виноват, скорее всего, один из впереди стоящих мужчин.

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Метки: видео   люди   неудача   помощь   прикол   стекло   фейл   
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35k
Alex 49 минут назад
Все проблемы из за баб
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23k
SerGProS 23 минуты назад
у нее самопроизвольно прошел пальцевый захват У-Си
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7k
КОСТЯН 36 минут назад
и так родилось выражение - "Тебе больше всех надо???" ну или "Не хочешь зла - не делай добра"
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810
Mowgley 51 минуту назад
Без бап было бы очень скучно
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