Женщина оказала рабочим медвежью услугу

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Иногда кажется, что крылатое выражение "все беды из-за баб" придумано не просто так. Не в обиду прекрасному полу.
На самом же деле всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. При просмотре видео особо внимательные заметят, что виноват, скорее всего, один из впереди стоящих мужчин.
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