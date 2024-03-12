Нестандартная реклама машинки для бритья

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В сети набирает популярность забавная реклама мужской электробритвы. Авторы ролика непрозрачно намекнули, что их бритва без проблем поможет убрать волосы на самых нежных частях мужского тела.
Фантазии авторам пикантной рекламы точно не занимать.
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