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Нестандартная реклама машинки для бритья

Нестандартная реклама машинки для бритья

Автор:
12 марта 2024 09:59
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   волосы   креатив   реклама   
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В сети набирает популярность забавная реклама мужской электробритвы. Авторы ролика непрозрачно намекнули, что их бритва без проблем поможет убрать волосы на самых нежных частях мужского тела.

Фантазии авторам пикантной рекламы точно не занимать.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   волосы   креатив   реклама   
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