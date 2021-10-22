Драматичная сцена замены дроном лампочки на потолке

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Обычная процедура замена лампочки может стать похожа на мини-фильм, если использовать дрон и добавить правильный саундтрек. В сети появилось забавное видео, в котором дрон поменял лампочку на потолке под звуковое сопровождение из фильма "Интерстеллар".
Одна из самых напряженных и кинематографичных сцен замены лампочки, что вы увидите в этом году.
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