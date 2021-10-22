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Драматичная сцена замены дроном лампочки на потолке

Драматичная сцена замены дроном лампочки на потолке (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 12:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дрон   замена   лампочка   прикол   
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Обычная процедура замена лампочки может стать похожа на мини-фильм, если использовать дрон и добавить правильный саундтрек. В сети появилось забавное видео, в котором дрон поменял лампочку на потолке под звуковое сопровождение из фильма "Интерстеллар".
Одна из самых напряженных и кинематографичных сцен замены лампочки, что вы увидите в этом году.

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Метки: Юмор   видео   дрон   замена   лампочка   прикол   
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schmubu 18 минут назад
ну, а отцеплялся он от лампочки как?
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SolomonA 5 минут назад
Вроде же еще только с 30 нерабочие дни? А кому-то уже сейчас заняться нечем...
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