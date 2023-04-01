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Голубь-дрон составил серьезную конкуренцию обычным голубям

Голубь-дрон составил серьезную конкуренцию обычным голубям

Автор:
01 апреля 2023 15:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   голубь   голубь-дрон   дрон   инженеры   
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Инженеры - веселые ребята с отменным чувством юмора. Ну, по крайней мере они так считают.

Мало человечеству было голубей, гадящих везде, так сверхразумы из США придумали голубя-дрона. Эта тварюга, управляемая оператором, метит лобовые стекла припаркованных автомобилей из контейнера чем-то визуально похожим на птичий помёт. Причем в отличии от реальных птичек, дрон это делает прицельно и весьма обильно.


Самоделка на тему "Как отомстить соседу".

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Метки: Юмор   видео   голубь   голубь-дрон   дрон   инженеры   
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4  комментария
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15k
ss 2 часа назад
"метит лобовые стекла припаркованных автомобилей из контейнера чем-то визуально похожим на птичий помёт. Причем в отличии от реальных птичек, дрон это делает прицельно и весьма обильно."
-
Сверхразумов из США поймать, кастрировать и потом сжечь на костре!
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