Голубь-дрон составил серьезную конкуренцию обычным голубям

1352
1
1
Инженеры - веселые ребята с отменным чувством юмора. Ну, по крайней мере они так считают.
Мало человечеству было голубей, гадящих везде, так сверхразумы из США придумали голубя-дрона. Эта тварюга, управляемая оператором, метит лобовые стекла припаркованных автомобилей из контейнера чем-то визуально похожим на птичий помёт. Причем в отличии от реальных птичек, дрон это делает прицельно и весьма обильно.
Самоделка на тему "Как отомстить соседу".
Источник:
Ссылки по теме:
- Во время прямой трансляции из Киева в кадр влетел дрон, предлагающий купить гараж
- Забавная реакция нарушителя на охранника, пытающегося помочь полицейским
- Дрон отвлёк медведя от пробежки
- Драматичная сцена замены дроном лампочки на потолке
- Ну вроде нормально голову держит
Новости партнёров
реклама
-
Сверхразумов из США поймать, кастрировать и потом сжечь на костре!