Голубь-дрон составил серьезную конкуренцию обычным голубям

Мало человечеству было голубей, гадящих везде, так сверхразумы из США придумали голубя-дрона. Эта тварюга, управляемая оператором, метит лобовые стекла припаркованных автомобилей из контейнера чем-то визуально похожим на птичий помёт. Причем в отличии от реальных птичек, дрон это делает прицельно и весьма обильно.