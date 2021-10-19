Козел перегрыз провод микрофона во время интервью

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Во время интервью в Индии журналист не сразу заметил, что козел перегрыз провод микрофона и продолжал общаться с собеседником. Оператор запечатлел комичный момент.
Выступающий против свободы слова козел-диверсант прервал интервью.
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