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Козел перегрыз провод микрофона во время интервью

Козел перегрыз провод микрофона во время интервью (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Индия   Юмор   видео   животные   интервью   козел   прикол   
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Во время интервью в Индии журналист не сразу заметил, что козел перегрыз провод микрофона и продолжал общаться с собеседником. Оператор запечатлел комичный момент.
Выступающий против свободы слова козел-диверсант прервал интервью.

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Метки: Индия   Юмор   видео   животные   интервью   козел   прикол   
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Александр Умка Черушев 36 минут назад
Вот каззззёл!
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