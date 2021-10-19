За двумя зайцами: солдат пытается закрыть ворота

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Молодому солдату необходимо было выполнить очень важную и сложную боевую задачу: закрыть ворота. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Миссия невыполнима. Ходят слухи, что он до сих пор их закрывает.
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Если они так ворота закрывают, то какие машины они производят?