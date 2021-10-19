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За двумя зайцами: солдат пытается закрыть ворота

За двумя зайцами: солдат пытается закрыть ворота (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   ворота   курьезы   прикол   солдат   
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Молодому солдату необходимо было выполнить очень важную и сложную боевую задачу: закрыть ворота. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.
Миссия невыполнима. Ходят слухи, что он до сих пор их закрывает.

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Метки: Юмор   видео   ворота   курьезы   прикол   солдат   
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5  комментариев
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945
Glassy 2 минуты назад
Видно же, что внизу приварены штыри. Он даже поднимает один на "второй" воротине. Что мешает закрыть ее и опустить штырь?
Если они так ворота закрывают, то какие машины они производят?
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60k
Опиум для народа 4 минуты назад
Петли слишком ровно приварены. Тот случай когда лучшее-враг хорошего.)))
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3k
DyadyaSasha 10 минут назад
Ну коль ума не хватает подпереть...
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830
Hornet 22 минуты назад
Ворота китайские, просто.
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5k
молотый Либентроп Полчаса назад
А видео есть?
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