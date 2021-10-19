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Сообщество Без кота и жизнь не та 983 поста • 396 подписчиков подписаться
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Кот-тролль издевается над хозяином

Кот-тролль издевается над хозяином (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 12:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   троллинг   
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Пока парень смотрел телевизор, его кот то и дело включал и выключал свет. В какой-то момент терпение владельца лопнуло.

Кот-провокатор — горе в семье

Научившийся пользоваться выключателем питомец вывел хозяина из себя.

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   троллинг   
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22k
Юрьевич Час назад
Хорошая мишень для тапочка
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1k
Froll 22 минуты назад
У меня раньше прихожая была обклеена пенопленом.Кот по нему до выключателя проделал себе целую дорогу.Не знаю кто научил его пользоваться выключателем,но ночь он устраивал светомузыку
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