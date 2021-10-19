Кот-тролль издевается над хозяином

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Пока парень смотрел телевизор, его кот то и дело включал и выключал свет. В какой-то момент терпение владельца лопнуло.
Кот-провокатор — горе в семье
Научившийся пользоваться выключателем питомец вывел хозяина из себя.
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