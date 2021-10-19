Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений

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Любитель острых ощущений захотел освежиться и встал возле одного из аттракционов в южнокорейском аквапарке. Очень скоро он пожалел о своем решении.
А может быть ему в жизни не хватало не только острых, но и болевых ощущений?
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В кустах лежит нагой.
Другой бы изнасиловал,
а я лишь пнул ногой.