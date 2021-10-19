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Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений

Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 13:42
Метки: аквапарк   видео   вода   неудача   происшествие   фейл   
6430
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Любитель острых ощущений захотел освежиться и встал возле одного из аттракционов в южнокорейском аквапарке. Очень скоро он пожалел о своем решении.
А может быть ему в жизни не хватало не только острых, но и болевых ощущений?

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Метки: аквапарк   видео   вода   неудача   происшествие   фейл   
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875
SavageTi 6 часов назад
А вот - поцелуй Посейдона.
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27k
Jackson-Motor Час назад
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7k
Позитив 3 часа назад
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68
dacent 3 часа назад
И намордник слетел, теперь еще заковидится.
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9k
Алексей 4 часа назад
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1k
Владимир 5 часов назад
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Михаил Гривин 6 часов назад
Юлия Якубеня, ставь сосиску отвариваться, ты снова нужна нам
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65k
Варакин Алексей 6 часов назад
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21k
Inter 6 часов назад
живой хоть?? затылком о перекладину
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22k
Ваня 6 часов назад
мне одному показалось, но он еще и ногу подвернул левую...
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5k
Станислав 7 часов назад
В аквапарке так с высокой горки летел, в конце решил ноги поднять, чтобы как лягуха по воде проскользить на пятой точке. Меня так пятками об горку уе..ало на финишном изгибе, что я неделю ходить не мог. Инструкции все таки не зря пишут ))) Больше желания проявлять вые..оны на аттракционах никогда не было.
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5k
М С 7 часов назад
Походу он неслабо затылком приложился...
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Сергей Кулешов myymoo 7 часов назад
Достаточно даже одной такой процедуры для перелома основания свода черепа
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