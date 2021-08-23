Темнокожих начали угнетать даже зомби в играх

Бело-сине-красный: 30-летие одного из главных российских символов

Девушка потеряла парик во время катания на аттракционе

Два брата и лопата

Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков

Если бы Роналду был кассиром в российском магазине

Если бы баги и глюки из видеоигр перенеслись в реальную жизнь