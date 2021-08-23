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Темнокожих начали угнетать даже зомби в играх

Темнокожих начали угнетать даже зомби в играх (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 10:47
Сообщество : Игромир
Метки: Back 4 Blood   Юмор   баг   видео   геймеры   игры   прикол   расизм   
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Тестеры бета-версии еще не вышедшего кооперативного шутера Back 4 Blood поделились с пользователями сети видео с местными зомби, которые оказались расистами. Из-за бага ожившие мертвецы нападали на игроков выкрикивая слово на букву Н, которое оскорбляет темнокожих.

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Метки: Back 4 Blood   Юмор   баг   видео   геймеры   игры   прикол   расизм   
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9  комментариев
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7k
insaider Час назад
Пора темноту отменять,всё таки в 21 веке живём.
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5k
yahaomsk 11 минут назад
даже тупые зомби знают как правильно ниггеров называть
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−22
apqurhf 11 минут назад
"слово на букву н", то есть "нигер", не оскорбит темнокожих: берберов, тамилов, австралийских аборигенов, дравидов. оно оскорбит только нигеров. надо называть вещи своими именами.
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−18
Thomsen 15 минут назад
Исправили - теперь зомбачьё орёт "black lives matter!!!", прежде чем сдохнуть.
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7k
Serjio 37 минут назад
На букву Н - Нигер что ли?
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3k
Максим 55 минут назад
Нигер? Так это государство и скорее всего его жителей может оскорбить лишь отсутствие выхода к морю. Может зомби родились там и патриотично заявляют об этом?
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