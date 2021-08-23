Темнокожих начали угнетать даже зомби в играх

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Тестеры бета-версии еще не вышедшего кооперативного шутера Back 4 Blood поделились с пользователями сети видео с местными зомби, которые оказались расистами. Из-за бага ожившие мертвецы нападали на игроков выкрикивая слово на букву Н, которое оскорбляет темнокожих.
Разработчики игры пояснили, что на самом деле мертвецы не выкрикивают расистское оскорбление. По их словам из-за бага смешиваются два аудиофайла и бессвязное рычание и крики зомби начинают напоминать то самое слово на букву Н. Ошибку обещали исправить.
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