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Безобидная шутка над тренирующимся мужем

Безобидная шутка над тренирующимся мужем (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   курьезы   прикол   розыгрыш   тренажер   
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Женщина решила подшутить над желающим привести себя форму мужем. Она выждала момент и добавила красок в домашнюю тренировку главы семейства.
Шалость удалась! Лицо мужчины говорит о многом.

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Метки: Юмор   видео   курьезы   прикол   розыгрыш   тренажер   
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12  комментариев
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1k
Василий 2 часа назад
Роберт Дауни мл. уже не тот
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4k
бедный студент из Африки 8 минут назад
прикольно)
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14k
Михаил Гривин 15 минут назад
Не тренируется, а смотрит телевизор и трясёт жопой. 30 километров на велике - это тренировка. 5 подходов к штанге - это тренировка. Так что правильно ему баба юбку навесила, самое то.
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89k
сапер Водичка 48 минут назад
Ссылка coub.com
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800
Алексей 50 минут назад
утром взял 24, подкинул левой 20раз, и правой 20раз. и пошел на работу...
а на видео, гейство какое-то
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4k
Петрович 53 минуты назад
Мужик думает-господи, как я на этой дуре женился
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25k
Батончик с маком Час назад
Ещё и гантельки какие-то женские или детские
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29k
Fat Lynx Час назад
а чего это у него за виброподставка?
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