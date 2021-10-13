Безобидная шутка над тренирующимся мужем

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Женщина решила подшутить над желающим привести себя форму мужем. Она выждала момент и добавила красок в домашнюю тренировку главы семейства.
Шалость удалась! Лицо мужчины говорит о многом.
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а на видео, гейство какое-то
За мужика можно радоваться, что жена такая, а не выносит мозги