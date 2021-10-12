Не довез: выливающаяся из цистерны грузовика жидкость напугала автомобилистов

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На Каширском шоссе москвич снял на видео илососную машину, из которой выплескивалась подозрительная коричневая жидкость. Другие участники дорожного движения не искушали судьбу и спешно объезжали "место происшествия".
Ситуация с душком.
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Метки: Москва Юмор видео каширское шоссе прикол
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