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Не довез: выливающаяся из цистерны грузовика жидкость напугала автомобилистов

Не довез: выливающаяся из цистерны грузовика жидкость напугала автомобилистов (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 10:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   каширское шоссе   прикол   
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На Каширском шоссе москвич снял на видео илососную машину, из которой выплескивалась подозрительная коричневая жидкость. Другие участники дорожного движения не искушали судьбу и спешно объезжали "место происшествия".
Ситуация с душком.

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Метки: Москва   Юмор   видео   каширское шоссе   прикол   
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6  комментариев
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7k
Мистер Фикс 2 часа назад
Я вообще держусь от таких подальше, особенно после такого
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110
Max Минуту назад
Не доехал)) понос видимо
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3k
grohotailo 7 минут назад
В Коломенское мёд везли на ярмарку. Не довезли ...
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13k
aalexey3 2 часа назад
Это-ж надо! Золотаря, говнокачку по-русски, обозвать илососной машиной!
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