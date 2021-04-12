Полицейские разыскивают любителя паркура после его неудачного прыжка

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Полиция штата Западная Австралия опубликовала в сети видео с паркурщиком, снятое уличной камерой в городе Перт. Парень решил попрактиковаться в паркуре и попытался запрыгнуть на здание местного Института неврологии, но что-то пошло не так.
Сотрудники института написали заявление в полицию и героя ролика сейчас ищут.
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