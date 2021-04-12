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Полицейские разыскивают любителя паркура после его неудачного прыжка

Полицейские разыскивают любителя паркура после его неудачного прыжка (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 10:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   видео   неудача   паркур   полиция   тренировка   фейл   
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Полиция штата Западная Австралия опубликовала в сети видео с паркурщиком, снятое уличной камерой в городе Перт. Парень решил попрактиковаться в паркуре и попытался запрыгнуть на здание местного Института неврологии, но что-то пошло не так.

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Метки: Австралия   видео   неудача   паркур   полиция   тренировка   фейл   
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11  комментариев
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1k
Broscan Час назад
А при чём тут паркурщик?

Ищите таджиков которые вам так качественно сделали
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21k
Inter 5 минут назад
А что я??? я ничего..
А кладка-..овно
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3k
Азиз Ниязов 13 минут назад
Спасибо сказать должны, выявил недодел
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67k
После обеда. 47 минут назад
живой остался уже молодец а то упало бо на студентов и капец..
Строителей в студию!!!...
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11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Сотрудники института написали заявление в полицию и героя ролика сейчас ищут"
==================
А почему не ищут строительную компанию, которая это строила?
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3k
Алексей Час назад
Эта кладка и без паркурщика со дня на день сама бы отвалилась. И ладно, если не кому-нибудь на голову.
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3k
Едондер пуп Час назад
Чего искать, рано или поздно его все равно привезут в этот институт на инвалидной коляске.
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33k
AGM Час назад
И ушёл такой, типа оно само) Какой то не тру паркурщик. Надо было и уходить прыжками)
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