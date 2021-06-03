Грабитель в последний момент бросил своего подельника

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В Бразилии двое вооруженных грабителей на мотоцикле остановились возле мужчины и потребовали деньги и другие ценности. Однако появившиеся полицейские нарушили их планы.
Управлявший транспортным средством бандит увидел полицию и сразу же уехал. Брошенному на произвол судьбы подельнику пришлось улепетывать от стражей правопорядка на своих двоих.
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