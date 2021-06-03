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Грабитель в последний момент бросил своего подельника

Грабитель в последний момент бросил своего подельника (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 10:46
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   криминал   ограбление   полиция   фейл   
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В Бразилии двое вооруженных грабителей на мотоцикле остановились возле мужчины и потребовали деньги и другие ценности. Однако появившиеся полицейские нарушили их планы.

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Метки: видео   грабитель   криминал   ограбление   полиция   фейл   
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7  комментариев
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65k
Каракули 2 часа назад
Это не полиция это скорая помощь..
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Serg2001 2 часа назад
Не поеду в Бразилию... )
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5k
Алексей 2 часа назад
Хм.. Бразилия и никому даже ничего не отрубили мачете, оч странно. Неужели эволюционируют
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42k
parallax 2 часа назад
Там надо со стволом в рюкзаке гулять или сотик минировать и дистанционно взрывать.
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