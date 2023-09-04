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В Краснодарском крае бдительные женщины защитили девочек от приезжего педофила

В Краснодарском крае бдительные женщины защитили девочек от приезжего педофила

Автор:
04 сентября 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   гражданин   девочки   женщины   краснодарский край   полиция   силовики   
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Хотя гражданин с расстёгнутой ширинкой даже пытался представиться их «отцом».

Некий гражданин проявлял слишком назойливое внимание к двум несовершеннолетним в Краснодарском крае. На это обратили внимание проходящие мимо женщины - как только они подошли и стали задавать вопросы, мужчина засуетился.

Стал говорить что-т про «дочь», потом повернулся к бдительным дамам и ненароком показал расстёгнутый «магазин». Ну а затем ретировался.

Девочек проводили домой, а видео передали в полицию. Сейчас силовики прочёсывают окрестности в поисках приезжего любителя «пообщаться с детьми». Вероятно, вскоре с ним будет беседовать товарищ майор.

Источник:

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Метки: Видео   гражданин   девочки   женщины   краснодарский край   полиция   силовики   
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18  комментариев
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15k
Kostick 2 часа назад
отрезать под корень, упаковать в свиную шкуру, и почтой россии отправить на историческую родину. причем в упряжке из пары сотен его зоотечественников. с волчьим билетов. а дабы не поменяли документы, в своих овцейопческих дальних далях - промаркировать путём клеймения лбов.
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4k
Alex 2 минуты назад
Гнида черножопая.
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5k
Григорий Полчаса назад
повесить за яйцы!
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8k
The Dude 37 минут назад
Когда я со своего старого аккаунта дал оценку и характеристику подобным животным, то модератор ган-дон-нерка забанил меня и угрожал уголовкой.
Так что в этот раз я воздержусь от оценочных комментариев и просто выскажу соболезнования этому модератору, что его собрата по разуму поймали на месте преступления.
Открыто сожалеть о том, что этого собрата не кастрировали на месте и без наркоза, я не буду. А то опять будет бан и вахтёрские угрозы.
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17k
Shtoppi 39 минут назад
таких только ликвидировать сразу. без лишних разговоров.
все эти, бл_ть, чинуши е_аные виноваты. понавезли в страну все отребъе со всей средней азии, сукибл_ть, и е_лом не ведут теперь!
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9k
Уретра Брежнева 44 минуты назад
Четвертовать мразь и на стол диаспоре ! Пусть жрут !
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62k
Андрей Час назад
Этот комментарий удалён по причине призывов к расЧЛЕНению и другим пыткам этого уё..ка.
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58k
Олег Час назад
Поймали.... мычит что не при делах
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55k
dima423 2 часа назад
Бл надеюсь эту тварь нашли? ппц
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Материал на уголовное дело, походу. Вангую, что если начнется проверка, то родителям девочек начнут звонить некие диаспоры с просьбами лично поговорить.
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August

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