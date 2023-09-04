В Краснодарском крае бдительные женщины защитили девочек от приезжего педофила

Некий гражданин проявлял слишком назойливое внимание к двум несовершеннолетним в Краснодарском крае. На это обратили внимание проходящие мимо женщины - как только они подошли и стали задавать вопросы, мужчина засуетился.

Стал говорить что-т про «дочь», потом повернулся к бдительным дамам и ненароком показал расстёгнутый «магазин». Ну а затем ретировался.