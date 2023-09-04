В Краснодарском крае бдительные женщины защитили девочек от приезжего педофила

Хотя гражданин с расстёгнутой ширинкой даже пытался представиться их «отцом».
Некий гражданин проявлял слишком назойливое внимание к двум несовершеннолетним в Краснодарском крае. На это обратили внимание проходящие мимо женщины - как только они подошли и стали задавать вопросы, мужчина засуетился.
Стал говорить что-т про «дочь», потом повернулся к бдительным дамам и ненароком показал расстёгнутый «магазин». Ну а затем ретировался.
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Девочек проводили домой, а видео передали в полицию. Сейчас силовики прочёсывают окрестности в поисках приезжего любителя «пообщаться с детьми». Вероятно, вскоре с ним будет беседовать товарищ майор.
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Так что в этот раз я воздержусь от оценочных комментариев и просто выскажу соболезнования этому модератору, что его собрата по разуму поймали на месте преступления.
Открыто сожалеть о том, что этого собрата не кастрировали на месте и без наркоза, я не буду. А то опять будет бан и вахтёрские угрозы.
все эти, бл_ть, чинуши е_аные виноваты. понавезли в страну все отребъе со всей средней азии, сукибл_ть, и е_лом не ведут теперь!