Нападение питона на кошку попало на видео

В австралийском городе Саншайн-Кост питон напал на домашнюю кошку на глазах у хозяйки. Кадрами, снятыми камерой видеонаблюдения, поделился змеелов Стюарт Маккензи.
Инцидент произошел на заднем дворе дома, где живет женщина. В начале видео она жестами пыталась показать кошке, что нужно бежать. Та пустилась наутек и поволокла за собой змею, которая успела вцепиться в нее зубами.
Женщина, по-видимому, рассчитывала на другой эффект. Когда кошка исчезла из вида, она воскликнула: «Черт!» В этот момент из дома донесся детский визг, и женщина с воплем побежала за кошкой. О том, что происходило дальше, можно судить лишь по крикам за кадром.
Во второй части видео женщина зовет кого-то через забор. Питон к тому времени вернулся во двор, и кошки с ним больше не было. Женщина, заметив его движение, снова закричала и убежала в дом.
Источник:
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