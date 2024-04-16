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Нападение питона на кошку попало на видео

Нападение питона на кошку попало на видео

Автор:
16 апреля 2024 14:17
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Видео   животные   кошка   нападение   питон   
1637
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В австралийском городе Саншайн-Кост питон напал на домашнюю кошку на глазах у хозяйки. Кадрами, снятыми камерой видеонаблюдения, поделился змеелов Стюарт Маккензи.

Инцидент произошел на заднем дворе дома, где живет женщина. В начале видео она жестами пыталась показать кошке, что нужно бежать. Та пустилась наутек и поволокла за собой змею, которая успела вцепиться в нее зубами.

Женщина, по-видимому, рассчитывала на другой эффект. Когда кошка исчезла из вида, она воскликнула: «Черт!» В этот момент из дома донесся детский визг, и женщина с воплем побежала за кошкой. О том, что происходило дальше, можно судить лишь по крикам за кадром.

Во второй части видео женщина зовет кого-то через забор. Питон к тому времени вернулся во двор, и кошки с ним больше не было. Женщина, заметив его движение, снова закричала и убежала в дом.

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Метки: Австралия   Видео   животные   кошка   нападение   питон   
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10  комментариев
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2k
alex Час назад
судя по упитанности питона, ничего не прозошло. самое страшное от бабищщи было - омайгад
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196
Konstantin Klipikov Минуту назад
Наверное, мышей не поделили. Как раз добыча для питона такого размера.
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0
Игорь 3 минуты назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Cейчас ищу любую работу, но пока ничего не наxодится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого. Oдолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

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Заранее большое Вам человеческое спасибо
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 7 минут назад
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7k
Exsiter 8 минут назад
Интересно, сколько они кошек съёли?! :)))

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1k
kolobok263 12 минут назад
а эта вафля шерстяная лежит и мечтает, мышей не ловит и ухом не ведет
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5k
Евгений 24 минуты назад
Питон подумал: "да пошло оно всё..." и ушел. А кот глупый, и змею подпустил и даже позволил себя за жопу укусить. Питон тоже умом не блещет. Он думал что ли что сможет сожрать кота? Со своими размерами? Хотя чего от рептилии ожидать? В общем тут все действующие лица того-этого
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7k
Бу Час назад
не ходите дети в "Африку гулять"
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810
3zo672nyb9t0 Час назад
Кот больше испугался от крика.
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11k
МихА Час назад
Кошка совсем мышей не ловит, проспала подкравшейся пестец
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2965 постов (2901 в горячем)

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