Спасение застрявших в заборе сорок

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Металический забор привлек внимание большого количества сорок. Любопытные и не слишком осторожные птицы решили изучить конструкцию и застряли в ней. Обреченных на верную гибель птиц заметил автор видео и пришел им на помощь.
Сорочий суицидальный флешмоб не удался.
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