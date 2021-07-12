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Спасение застрявших в заборе сорок

Спасение застрявших в заборе сорок (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 12:23
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   повезло   птицы   сорока   
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Металический забор привлек внимание большого количества сорок. Любопытные и не слишком осторожные птицы решили изучить конструкцию и застряли в ней. Обреченных на верную гибель птиц заметил автор видео и пришел им на помощь.

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Метки: видео   животные   повезло   птицы   сорока   
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787
Not Found! Час назад
Срочно патент на "сороколовку"... Чип&дейлу - респект!
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267
Alexander Woyz 8 минут назад
Отличный забор! Будут облетать стороной..
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6k
dikijjim 20 минут назад
они что садились,но лапки соскальзывали7
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9k
Владимир 41 минуту назад
Попалась одна, остальные прилетели на помощь.
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31k
KiploksAKS 43 минуты назад
Какова же предистория?
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1k
Евгений Кондратьев Час назад
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14k
Corvus Corax Час назад
Какой хороший забор, с голоду не помрешь... ))
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73
Шурман Час назад
Я только спросить :)
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Mr.Adamson

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