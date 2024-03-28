Двое сочинцев «обчистили» тир на набережной в Адлере

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Все это молодые люди проделали ночью. Сломав рольставни, они проникли в помещение, откуда вытащили пять страйкбольных автоматов на 130 тысяч рублей.
Но этого одному из сообщников показалось мало. Он залез в тир, чтобы проверить кассу, и «засветился» на камеру, по записи с которой оперативники позже вычислили их.
Кроме того, оказалось, что один из задержанных ранее похитил имущество на 45 тысяч рублей из табачного магазина, расположенного там же на набережной.
В отношении вороватого дуэта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ с лишением свободы на срок до 5 лет.
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