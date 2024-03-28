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Двое сочинцев «обчистили» тир на набережной в Адлере

Двое сочинцев «обчистили» тир на набережной в Адлере

Автор:
28 марта 2024 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Адлер   Видео   Сочи   грабеж   кража   срок   тир   
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Все это молодые люди проделали ночью. Сломав рольставни, они проникли в помещение, откуда вытащили пять страйкбольных автоматов на 130 тысяч рублей.


Но этого одному из сообщников показалось мало. Он залез в тир, чтобы проверить кассу, и «засветился» на камеру, по записи с которой оперативники позже вычислили их.


Кроме того, оказалось, что один из задержанных ранее похитил имущество на 45 тысяч рублей из табачного магазина, расположенного там же на набережной.


В отношении вороватого дуэта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ с лишением свободы на срок до 5 лет.

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Метки: Адлер   Видео   Сочи   грабеж   кража   срок   тир   
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1  комментарий
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Колорад 23 минуты назад
Когда на носу открытие сезона, а привода нету!
:D
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2264 поста (2172 в горячем)

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