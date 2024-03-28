Двое сочинцев «обчистили» тир на набережной в Адлере

Но этого одному из сообщников показалось мало. Он залез в тир, чтобы проверить кассу, и «засветился» на камеру, по записи с которой оперативники позже вычислили их.





Кроме того, оказалось, что один из задержанных ранее похитил имущество на 45 тысяч рублей из табачного магазина, расположенного там же на набережной.





В отношении вороватого дуэта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ с лишением свободы на срок до 5 лет.