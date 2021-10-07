Эпичное падение мужчины с лестницы

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На уличную камеру наблюдения попал курьезный момент из жизни мужчины, который он точно предпочел бы забыть. В следствии неудачного стечения обстоятельств герой видео упал с лестницы и оказался в канаве.
А ведь мог еще и утонуть!
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upd. имея с собой только лестницу.