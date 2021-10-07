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Эпичное падение мужчины с лестницы

Эпичное падение мужчины с лестницы (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 13:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   
1716
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На уличную камеру наблюдения попал курьезный момент из жизни мужчины, который он точно предпочел бы забыть. В следствии неудачного стечения обстоятельств герой видео упал с лестницы и оказался в канаве.
А ведь мог еще и утонуть!

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Метки: Юмор   видео   прикол   
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7  комментариев
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967
Василий Кортнев 2 часа назад
как найти приключения, на пустой улице, если на ней, никого кроме тебя нет.
upd. имея с собой только лестницу.
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1k
Игорь 14 минут назад
Ну вот и поработал
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5k
ZiDAN10 52 минуты назад
В канавах у частных домов столько дерьма
Всё равно, что в дырку сортира головой нырнуть!
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465
BHU1004 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
СЕРЫЙ 57 минут назад
захочешь, специально так не сделаешь
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27k
lem02 2 часа назад
Несколько секунд, которые он был В лестнице - прям цирковой номер.
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13k
alexis 2 часа назад
Он в темноте падал?
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