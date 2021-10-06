Проворная ящерица не дала лягушке спокойно поесть

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Голодная лягушка-бык решила подкрепиться, однако ящерица испортила её планы. Раз за разом хвостатый соперник ловко перехватывал ползучую живность, которую клал возле лягушки владелец.
Стоит отметить выдержку соперников. Почти никакой агрессии по отношению друг к другу!
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