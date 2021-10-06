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Проворная ящерица не дала лягушке спокойно поесть

Проворная ящерица не дала лягушке спокойно поесть (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 14:04
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   лягушка   прикол   ящерица   
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Голодная лягушка-бык решила подкрепиться, однако ящерица испортила её планы. Раз за разом хвостатый соперник ловко перехватывал ползучую живность, которую клал возле лягушки владелец.
Стоит отметить выдержку соперников. Почти никакой агрессии по отношению друг к другу!

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Метки: Юмор   видео   животные   лягушка   прикол   ящерица   
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828
Анна Анна Полчаса назад
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37k
Вепс 22 минуты назад
Лагушка-тормозушка =)))
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Дмитрий

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