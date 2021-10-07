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Необычная лестница и очень удобный способ её хранения

Необычная лестница и очень удобный способ её хранения (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 12:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   лестница   лестница-палка   люди   хранение   
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Необычная раскладная приставная лестница, которая очень напоминает пожарную лестницу-палку. Огнеборцы также используют подобные лестницы в качестве тарана и как носилки.
Весьма удобный способ хранения лестницы.

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Метки: видео   интересно   лестница   лестница-палка   люди   хранение   
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Максим Т. 50 минут назад
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