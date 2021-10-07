Необычная лестница и очень удобный способ её хранения

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Необычная раскладная приставная лестница, которая очень напоминает пожарную лестницу-палку. Огнеборцы также используют подобные лестницы в качестве тарана и как носилки.
Весьма удобный способ хранения лестницы.
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