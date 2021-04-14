Толстячок танцует брейк-данс

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Немного лишнего веса для танца не помеха! Выступление упитанного танцора, которое не оставит вас равнодушными.
Не толстый, а кость широкая! Уважение таким покорителям танцпола.
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