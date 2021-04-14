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Толстячок танцует брейк-данс

Толстячок танцует брейк-данс (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 09:35
Метки: брейк данс   вес   видео   интересно   люди   танец   
196
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Немного лишнего веса для танца не помеха! Выступление упитанного танцора, которое не оставит вас равнодушными.

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Метки: брейк данс   вес   видео   интересно   люди   танец   
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Вован 42 минуты назад
ешь мороквь редис и хрен - будешь как Софи Лорен
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