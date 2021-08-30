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Мужчина метает в дерево самые разные предметы

Мужчина метает в дерево самые разные предметы (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 10:53
Метки: видео   инструменты   интересно   люди   метание   навык   талант   хобби   
788
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Мужчина решил, что метать обычные ножи — это слишком просто. Он начал метать всё, что под руку попадётся: ложки, ключи, пилы и многое другое.
Что бы ещё метнуть?! Не самый ценный, но эффектный навык.

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Метки: видео   инструменты   интересно   люди   метание   навык   талант   хобби   
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825
Дмитрий Шахов 2 часа назад
Флешку в usb также вставляет?
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32k
KiploksAKS Полчаса назад
Что делать - метать, что делает - мечет.
https://m.translate.ru/спряжение и склонение/русский/метатьhttps://m.translate.ru/спряжение и склонение/русский/метать
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1k
laptignu 39 минут назад
Интересно, сколько у него всего там между бревен лежит?
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13k
Роберт Шекли 45 минут назад
- Передайте, пожалуйста, ложку. А, нет, не надо. Я сам возьму. Да, сказал же, не на...
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22k
SerGProS Час назад
А плюшевого мишку слабо воткнуть?
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16k
Serg2001 2 часа назад
А дождевого червяка слабо метнуть?... ))
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20k
sportage030 2 часа назад
Где видео с Галустяном
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