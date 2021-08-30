Мужчина метает в дерево самые разные предметы

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Мужчина решил, что метать обычные ножи — это слишком просто. Он начал метать всё, что под руку попадётся: ложки, ключи, пилы и многое другое.
Что бы ещё метнуть?! Не самый ценный, но эффектный навык.
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