Необычный бар на заднем дворе

FISHKINET
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок 9 обычных с виду фотографий со страшной историей 9 обычных с виду фотографий со страшной историей "Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси с водителем-узбеком "Отмена сделай, китаёза!": что будет, если китаянка вызовет такси... Почему расстаются многие пары Почему расстаются многие пары Деньги под дворниками машины Деньги под дворниками машины Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье Да сколько же можно врать народу-то? Да сколько же можно врать народу-то? В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его... 5 любопытных фактов о всяком разном 5 любопытных фактов о всяком разном В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка В Домодедове местные жители спасли школьницу от маньяка Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о продолжении «Кавказской пленницы» Откуда кадр, в котором троица — в тюрьме? Развенчиваем миф о... 800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам для создания мультфильма «Пластилиновая ворона» 800 кг советского пластилина. Что приходилось делать художникам... Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил с собой Сын экс-депутата в Челябинске подстрелил на охоте друга и покончил... 15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству 15 изображений, доказывающих, что нет предела человеческому свинству Гифки Гифки Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа,... «Эмоций было море» «Эмоций было море» Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот отказался Как Леониду Быкову предложили Василия Шукшина пододвинуть, а тот... "Луноход" ЛиАЗ-677 "Луноход" ЛиАЗ-677
Главная > Видео 
Необычный бар на заднем дворе

Необычный бар на заднем дворе (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 10:24
Метки: бар   в мире   видео   интересно   люди   
201
1
1
Многие мужчины хотели бы себе небольшой бар, в котором можно в любой момент побаловать себя интересным алкогольным напитком или коктейлем. Герой этого видео воплотил свою мечту в жизнь и построил на заднем дворе бар, который в любой момент можно спрятать.
Осторожно, двери закрываются

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бар   в мире   видео   интересно   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Димка Смола/67 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
862
vasilykopkov 18 минут назад
На самом деле то гараж, доведённый до совершенства...

"Ты где?"
"Дорогая. я в гараже с приятелями..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мария Коненкова 45 минут назад
Ага, такой: соседи идут, прячь всё! Заходите, гости дорогие, чем богаты! Чай хоть без сахара, но от души!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты Неудачная попытка девушки напасть на охранника Неудачная попытка девушки напасть на охранника В Люберцах пенсионер жил в квартире с 50 кошками и 10 голубями В Люберцах пенсионер жил в квартире с 50 кошками и 10 голубями «Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт «Гады!»: в Ярославле компания парней подожгла лифт Мужчина метает в дерево самые разные предметы Мужчина метает в дерево самые разные предметы
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655293



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
52
191
Советские мультфильмы, ломающие психику зрителя
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
2
62
20+ малоизвестных фактов и деталей фильмов, после которых хочется их пересмотреть
Набирающие популярность
Руководство по снижению артериального давления
1
10
Руководство по снижению артериального давления
Какими будут осенние каникулы у школьников?
0
2
Какими будут осенние каникулы у школьников?
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#кино#дтп#ynews#картинки#история#gif#фотографии
#интересно#факты#подборка#новости#автомир#аварии#авто аварии#Россия#СССР#вкусно и просто
#люди#Разное#животные#автомобили#как приготовить#Рецепт#в мире#интересное#сша#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться