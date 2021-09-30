Необычный бар на заднем дворе

Многие мужчины хотели бы себе небольшой бар, в котором можно в любой момент побаловать себя интересным алкогольным напитком или коктейлем. Герой этого видео воплотил свою мечту в жизнь и построил на заднем дворе бар, который в любой момент можно спрятать.

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Осторожно, двери закрываются