Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба

Всё началось с того, что один из посетителей попытался вырвать пистолет из рук злоумышленника. Он был ранен в ногу, что очень огорчило других находившихся в заведении людей. Они тут же осмелели и напали на грабителя.



Преступник скончался от полученных травм. Его сообщнику удалось скрыться.