Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба

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В бильярд-клубе в Колумбии посетители избили киями одного из грабивших их преступников. Момент ограбления и возмездия попал на видео.
Всё началось с того, что один из посетителей попытался вырвать пистолет из рук злоумышленника. Он был ранен в ногу, что очень огорчило других находившихся в заведении людей. Они тут же осмелели и напали на грабителя.
Преступник скончался от полученных травм. Его сообщнику удалось скрыться.
Преступник скончался от полученных травм. Его сообщнику удалось скрыться.
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"что очень огорчило других находившихся в заведении людей"
Судя по видео, сильнее всех огорчился сам нападавший
Всё обоснование "превышение самообороны" строится на РАВНЫХ ПРАВАХ гражданина и преступника, что не просто не правильно, а по сути защита преступника государством!
Если преступил закон, то автоматически не должно быть никаких прав...