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Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба

Преступник пожалел, что решил ограбить посетителей бильярд-клуба (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 11:54
Сообщество : Криминал
Метки: бильярд   видео   избиение   колумбия   криминал   ограбление   
1542
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В бильярд-клубе в Колумбии посетители избили киями одного из грабивших их преступников. Момент ограбления и возмездия попал на видео.
Всё началось с того, что один из посетителей попытался вырвать пистолет из рук злоумышленника. Он был ранен в ногу, что очень огорчило других находившихся в заведении людей. Они тут же осмелели и напали на грабителя.

Преступник скончался от полученных травм. Его сообщнику удалось скрыться.

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Метки: бильярд   видео   избиение   колумбия   криминал   ограбление   
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21  комментарий
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1k
Mowgley 2 часа назад
Молодцы, не спасовали


"что очень огорчило других находившихся в заведении людей"
Судя по видео, сильнее всех огорчился сам нападавший
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1k
Александр 5 минут назад
Правосудие мгновенно и на месте преступления!
Всё обоснование "превышение самообороны" строится на РАВНЫХ ПРАВАХ гражданина и преступника, что не просто не правильно, а по сути защита преступника государством!
Если преступил закон, то автоматически не должно быть никаких прав...
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2k
Михаил 6 минут назад
Вот что значит право на самооборону.
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3k
Дмитрий 13 минут назад
Затыкали куями....
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7k
trak 22 минуты назад
Вот так надо поступать с наглым зверьём и у нас .
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18k
sanchesS80 50 минут назад
Интересно, полиция будет предъявлять что-то за убийство? У нас бы точно этого с кием привлекли бы. Хотя как по мне, так преступник находится вне закона и закон его не должен защищать в таких случая никак.
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27k
lem02 Час назад
Был бы это клуб любителей зубочисток - закололи бы нафуй...
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65k
Максим Час назад
Избили? да они его затыкали насмерть))
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2k
Egoro Час назад
Поделом, ибо нефуй
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3k
Максим Час назад
На самом деле правильно. Второе видео за сегодня, где достойный ответ общества на преступника. Первое, где испанцы отделали марокканца за ограбление старухи.
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25k
Vazari Час назад
Обратите внимание, с каким знанием дела они орудуют киями. Дилетант ударил бы плашмя, и сломал бы кий с первого удара. А эти наносят колющие удары, безопасно для кия, но страшно травматичные.
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867
Ян 2 часа назад
Повезло что в задницу не натолкали
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59
Kirill Samuilov Ян 12 минут назад
будет позже на всем известных сайтах
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3k
a_komolow 2 часа назад
Тупых идиотов хватает в любой стране мира!
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300
Nevad Black 2 часа назад
затыкали
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11k
Eltiftel 2 часа назад
киёв ему напихали
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57k
pynh 2 часа назад
" Саня, Мишка!… Меня пустите дайте я ему прикладом епну!"
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